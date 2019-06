Exclusief voor abonnees Benefiet wordt onverwacht afscheid 26 juni 2019

Een benefiet van KSK Beveren met oud-voetballegendes - zoals Jean-Marie Pfaff - zal zaterdag onverwacht een afscheidsevenement worden. Dominique Lefèvre, een ex-voetballer voor wie het benefiet op touw was gezet, is in de nacht van maandag op dinsdag op 37-jarige leeftijd overleden. De man kwam vorig jaar in Barcelona ten val met een scooter en liep daarbij een hersentrauma op. Omdat hij al drie jaar in Spanje woonde, was een repatriëring naar ons land een dure onderneming. Een paar maanden geleden werd Lefèvre dan toch overgebracht naar het universitair ziekenhuis van Antwerpen. Daar is hij overleden. De organisatoren van het benefiet hebben in samenspraak met de familie beslist om er toch mee door te gaan. "We gaan er nu een eerbetoon en afscheidsevenement van maken. Het geld gaat integraal naar een ander goed doel." (PKM)

