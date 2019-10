Exclusief voor abonnees BeNeFarce column | Camps 30 oktober 2019

Het gezeur over de BeNeLiga houdt niet op. De suggestie van een gezamenlijke competitie met Nederland is nochtans volksbedrog. Pure politique politicienne om indruk te maken. In de kern zou de BeNeLiga een competitie van parvenu's zijn. Alleen wie rijk genoeg is, mag aansluiten.

