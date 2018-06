Beneden den Berg timmert eigen palettentribune 14 juni 2018

Veel cafés zetten een groot scherm, maar Beneden den Berg in Muizen pakt het iets anders aan. Daar bouwden Jurgen Janssens en Kris Scherps een heuse tribune met paletten. Ze zijn niet aan hun proefstuk toe. "Twee jaar geleden deden we dat voor het EK voor het eerst, en toen hebben we veel voetbalsupporters gehad. We doen nu beter en groter en de fans zitten overdekt", vertellen ze. Niet alleen de wedstrijden van de Rode Duivels komen op groot scherm, maar alle belangrijke wedstrijden. De twee hopen ook snel het frituur klaar te hebben. Dat namen ze twee maanden geleden over en staken ze volledig in het nieuw. Het krijgt ook een nieuwe naam. De Frietshop wordt De Frietberg. (WVK)

