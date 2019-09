Exclusief voor abonnees Bende troggelt verliefde vrouwen miljoen euro af: 5 jaar effectief 17 september 2019

00u00 0

Het Gentse gerecht heeft een negenkoppige bende veroordeeld nadat ze in totaal 1 miljoen euro aftroggelden van vrouwen die ze via datingsites leerden kennen. De rechtbank legde de leider een effectieve celstraf van vijf jaar en een boete van 200.000 euro op. Ook de andere leden kregen celstraffen tot 4 jaar effectief en fikse boetes. Het gaat om Afrikaanse mannen die verschillende slachtoffers maakten in België en Nederland. In eerste instantie kwamen ze met cadeaus over de brug, waarna ze met allerlei uitvluchten grote sommen geld van de dames ontfutselden. De hele buit werd verbeurdverklaard en moet nu terug overgemaakt worden aan de slachtoffers. Maar de kans dat zij hun geld ooit terugzien, is bijna onbestaande. De bende liet het geld witwassen naar buitenlandse rekeningen.

