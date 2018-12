Bende steelt stalen badkuipen uit weides 08 december 2018

In Oost-Vlaanderen is een bende opgepakt die ijzeren badkuipen uit weides stal. De daders reden in het donker met een jeep en aanhangwagen over landbouwwegen om de als drinkbak gebruikte baden te stelen. Agenten van de politiezone Erpe-Mere/Lede konden hen op heterdaad betrappen met vijf badkuipen. Vermoed wordt dat de dieven ze verkochten aan opkopers van oud ijzer. Maar rijk zullen ze er niet van geworden zijn. De prijs van staal staat momenteel op 0,18 euro per kilogram. Eén badkuip van 100 à 140 kilo leverde dus maximaal 25 euro op. Omdat niet duidelijk is hoe vaak en waar de dieven toesloegen, worden slachtoffers verzocht zich tijdens de kantooruren te melden bij de politie van Erpe-Mere/Lede via 053/60.64.64. (KMJ)

