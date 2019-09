Exclusief voor abonnees Bende maakt 5 miljoen euro winst in 2 jaar met callcenter voor drugs 06 september 2019

Zeven Rotterdammers riskeren tussen de vijf en tien jaar cel en boetes tot 40.000 euro omdat ze tussen juli 2015 en juli 2017 via een callcenter in Maasmechelen 367 kilo heroïne en 5 kilo cocaïne verhandelden. Volgens de aanklager leverde de drugsverkoop van het drugsnetwerk 'Paco' in twee jaar tijd zeker 5.401.500 euro op.

