Exclusief voor abonnees Bende gevat die in ons land massaal drugsafval dumpte 20 juni 2019

00u00 0

Het parket van Limburg heeft de bende opgerold die verantwoordelijk is voor verschillende grootschalige dumpingen van drugsafval in ons land. De daders lieten onder meer een truck vol chemische troep achter aan de Pukkelpopweide in Hasselt. In buurgemeente Zonhoven kwamen de speurders eind vorig jaar al uit op een indrukwekkend drugsfabriekje. Gisterochtend konden alle verdachten worden gevat bij gelijktijdige huiszoekingen in België, Nederland en Duitsland. Daarbij zijn 21 mensen aangehouden.