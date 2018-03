Bende besteelt restaurants na lucratieve shift 16 maart 2018

In en rond Diksmuide en Middelkerke is een bende actief die zijn slag slaat bij restaurants die er net een drukke avondshift op zitten hebben. De dieven zijn meestal zeer goed voorbereid. Ze breken vooral in de nacht van zaterdag op zondag in in het privégedeelte om er de recette te stelen. "Bij ons is zo'n 6.000 euro gestolen - geld dat je omdat het weekend is nog niet naar de bank kon doen", zegt slachtoffer Christophe Devrauwe van restaurant Kapelle in Sint-Pieters-Kapelle. "Zelfs de spaarpotjes van de kinderen moesten eraan geloven, net als onze trouwringen en parfums." De politie roept de restaurantuibaters op tot verhoogde waakzaamheid. In enkele weken tijd zou al vijf keer ingebroken zijn. (JHM)

