benavente tekent bij bij Charleroi 25 april 2018

Charleroi heeft een nieuwe overeenkomst bereikt met Cristian Benavente (23). De Peruviaanse international lag op Mambourg onder contract tot 2019, zonder optie. Benavente had een groot aandeel in de play-off 1-plaats van Charleroi en werkte zich zo in de belangstelling van onder meer Anderlecht, maar Mehdi Bayat slaagde erin om de Peruviaan langer aan de club te binden. Benavente tekende een nieuw - verbeterd - contract tot 2022 bij Charleroi. (RN)