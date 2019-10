Exclusief voor abonnees Beñat San José (nog) niet ter discussie bij Eupen 07 oktober 2019

Herfst. Slipgevaar voor coaches. Vorig seizoen kwamen er tijdens dat jaargetijde vijf in de gracht terecht. Vanderhaeghe bij AA Gent, Maes bij Lokeren, Ferrera bij Waasland-Beveren, De Boeck bij Kortrijk en Vanhaezebrouck bij Anderlecht. Custovic bij Waasland-Beveren niet meegerekend omdat het nog zomer was toen hij werd vervangen, zitten we voorlopig aan één. Davies bij Anderlecht. Wie wordt de tweede? Hoogstwaarschijnlijk Mercadal bij Cercle Brugge. En Beñat San José bij Eupen? Volgens CEO en sportief directeur Christoph Henkel staat de Spanjaard enkel ter discussie in de pers. "Ingrijpen doen we pas als het echt niet anders kan en dat is niet het geval."

