Ben Van Ostade (59) en Anke De Ridder (37) uit elkaar 06 februari 2018

00u00 0

In 'Thuis' is zijn personage Steven nog steeds stapelverliefd op Rosa, maar in de echte wereld vergaat het Ben Van Ostade minder goed op liefdesvlak. Zijn relatie met Anke De Ridder is op de klippen gelopen, bevestigt de actrice. "Nee, wij zijn geen koppel meer. Ben en ik hebben afgesproken om niks te zeggen over het waarom van deze beslissing." In september verschenen de twee voor het eerst samen in het openbaar op de première van 'Brasschaatse Huisvrouwen'. "Dit leek ons het ideale moment om als koppel naar buiten te komen", vertelde Anke toen. "We wisten dat er fotografen zouden zijn, maar dat deerde ons niet. We kunnen onze relatie niet blijven stilhouden, hé? Dat we samen zijn, mag gerust geweten zijn." Maar vijf maanden later is de liefde alweer bekoeld. "Nee, er is niemand anders in mijn leven. Daarvoor is het nog te vroeg", voegt Anke er nog aan toe. (TDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN