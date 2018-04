Ben jij een zaaier of een planter? 21 april 2018

00u00 0

Ik was in de tuinwinkel. Nog maar eens, jawel. In het karretje: potgrond, frambozenplanten, een snoeischaar en een 'vrouwenspade'. Die is lichter en korter, en dus fijner om mee te werken, luidt het. Ze hadden het gewoon 'lichte spade' kunnen noemen in plaats van het tuttige 'vrouwenspade', maar dat is een andere discussie.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN