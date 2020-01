Exclusief voor abonnees Ben Broeders springt Belgisch record polsstok indoor: 5,75m 30 januari 2020

Tijdens de Springmeeting in het Duitse Cottbus werd Ben Broeders nationaal recordhouder van het polsstokspringen in zaal door 5,75m te overschrijden. Voordien werd dat record gedeeld door Thibaut Duval en Kevin Rans, die respectievelijk in 2002 en 2006 over 5,70m gingen. In Cottbus testte Ben Broeders met succes zijn lange aanloop uit. Hij evenaarde eerst het record op 5,70m en klom daarop nog vijf centimeter hoger. De Amerikaan Sam Kendricks won met 5,80m vóór Ben Broeders, die in openlucht al 5,76m lukte. (VORE)