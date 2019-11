Exclusief voor abonnees Ben Affleck maakt film over gruwel in Belgisch Congo 23 november 2019

Regisseur Ben Affleck werkt aan de verfilming van 'De geest van koning Leopold II', het bekende boek van de Amerikaanse schrijver Adam Hochschild. De film gaat over de gruwelijkheden die in Congo plaatsvonden toen Leopold II eigenaar was van Congo Vrijstaat en zo veel mogelijk rubber en ivoor uit het land wou halen. In de strijd tegen die wreedheden ontstond een onverwachte samenwerking tussen een Amerikaanse missionaris, een Engelse onderzoeksjournalist en een Ierse spion. Zij vormden de basis voor een van de eerste mensenrechtenbewegingen uit de geschiedenis.