Exclusief voor abonnees Bemoedigende signalen dat virus vertraagt 27 maart 2020

00u00 0

De situatie is nog altijd ernstig en zorgwekkend, maar toch zijn er "bemoedigende tekenen" dat het virus op Europese bodem vertraagt. Dat zegt de Belg Hans Kluge, Europees directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij wijst daarvoor naar Italië, de belangrijkste broeihaard van Covid-19 in Europa. Stilaan vlakt de stijgende lijn van het aantal besmettingen er lichtjes af, "al is het nog veel te vroeg om te zeggen dat de pandemie in het land haar piek heeft bereikt". 'WHO Europa' strekt zich uit van de Atlantische tot de Stille Oceaan en telt 53 landen. 60% van de coronabesmettingen wereldwijd en 70% van de overlijdens bevinden zich in die regio, aldus nog Kluge.