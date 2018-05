Bemiddelaar De Lijn mislukt 08 mei 2018

Zelfs een bemiddelaar heeft de brokken bij De Lijn niet kunnen lijmen, waardoor een staking alsnog tot de mogelijkheden behoort. Dat werd vernomen in vakbondskringen en werd bevestigd door de directie, die blijft openstaan voor dialoog. Het sociaal conflict draait rond het aangekondigde reorganisatieplan. De directie wil snoeien in het aantal managementfuncties en bedienden. Op een totaal van 1.780 gaat het om 286 mensen. De socialistische en liberale vakbond dienden vorige week een stakingsaanzegging in, omdat er volgens hen te weinig ruimte is om het plan bij te sturen. Ze dreigen met acties van 17 mei tot en met 20 mei. Rita Coeck van ACOD bestempelde de verzoeningsvergadering van maandag als "een schertsvertoning". "De directie heeft nooit de intentie gehad om te verzoenen. De vergadering werd enkel belegd omdat de directie dat verplicht is", klonk het.

