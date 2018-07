Bemelmans ziet comeback afgebroken door regen 05 juli 2018

Pech voor Ruben Bemelmans (ATP 104) gisteren in de tweede ronde. De 30-jarige kwalificatiespeler zag zijn opmerkelijke comeback tegen John Isner (ATP 10) gefnuikt worden door enkele sporadische regenbuien. Bemelmans keek bij 1-6, 4-6, 6-6 en 0-4 in de tiebreak de nederlaag nog in de ogen, maar gaf zich niet gewonnen en knokte zich terug in de partij. In zoverre zelfs dat hij ook de vierde set wist binnen te halen via een tiebreak en in het beslissende bedrijf 4-3 voorstond toen de eerste regenspatten op het gras voor een oponthoud zorgden. Opslagkanon Isner zat toen al aan 57 aces en gunde onze landgenoot ook geen enkel breakpunt gedurende de hele match, maar de 2m08 grote reus liep tegelijkertijd niet meer op zijn kwiekste benen waardoor Bemelmans de kans had om na 3u23 tennis te profiteren van die vermoeidheid om zijn eerste toptienscalp binnen te halen. Wetende bovendien dat in ronde drie de bescheiden Moldaviër Radu Albot (ATP 145) zou wachten, was dit een unieke kans om iets groots te verwezenlijken. Helaas, de weergoden beslisten er anders over. Nu zal Isner hoogstwaarschijnlijk opnieuw energie getankt hebben waardoor de opdracht weer een tikkeltje moeilijker geworden is. Hopelijk kan Bemelmans toch vandaag het karwei nog afmaken, het zou verdiend zijn.

