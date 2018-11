Bemelmans verliest finale in Eckental 05 november 2018

Ruben Bemelmans (ATP 129) slaagde er niet in om voor de zesde keer in zijn carrière een Challengertitel te veroveren. In het Duitse Eckental versloeg Bemelmans in de halve finale de Rus Evgeny Donskoy (ATP 100) met 6-2, 6-3, maar in de eindstrijd moest hij met 7-5, 6-3 de zege aan de Fransman Antoine Hoang (ATP 178) laten. In de eerste set liet Bemelmans, die vandaag tien plaatsen stijgt op de ATP-lijst, een 4-1 en 5-3-voorsprong liggen. Deze week speelt Bemelmans de Challenger in Bratislava.

