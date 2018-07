Bemelmans toont duivelse veerkracht tegen Johnson 03 juli 2018

Ruben Bemelmans (ATP 104) blijft het uitstekend doen. Als kwalificatiespeler klopte hij de degelijke Amerikaan Steve Johnson (ATP 42) met 7-5, 6-3, 4-6, 6-7, 8-6 waardoor hij nu mag spelen tegen het negende reekshoofd John Isner (ATP 10). De 30-jarige Limburger miste in de vierde set een matchpunt en zag de tiebreak verloren gaan. Maar in de vijfde set toonde hij veerkracht en wist na 3h47 de wedstrijd tot een goed einde te brengen. "Na die vierde set had ik wel een toiletbreak nodig om te bekomen", zei Bemelmans. "Maar ik ben emotioneel redelijk stabiel gebleven en heb aan mijn wedstrijd van vorig jaar tegen Medvedev gedacht. Toen stond ik ook 2-0 voor en won ik in vijf sets." Hij zag na afloop van zijn match ook de Duivels terugkomen. "Bij 3-2 heb ik zo hard geschreeuwd dat de mensen van het restaurant zijn komen kijken", lachte 'Bemel'. "Ik was supercontent." (FDW)

