Bemelmans tegen Federer in Rotterdam

Geen twaalfde ATP-finale voor David Goffin (ATP 7) op de Open Sud de France in Montpellier. In de halve finale zaterdag was Richard Gasquet (ATP 33) met 6-4, 0-6, 6-3 te sterk voor onze landgenoot. De 31-jarige Fransman voelt zich wel in zijn sas in Montpellier, want hij haalde er al voor het zesde jaar op rij de eindstrijd en won er drie keer de titel. Gisteren verloor Gasquet wel van zijn landgenoot Lucas Pouille (ATP 17). Goffin verhuisde ondertussen naar Rotterdam. Daar verdedigt hij een finaleplaats op het ABN Amro-toernooi in Ahoy en hij begint daaraan met een eerste ronde tegen Benoit Paire (ATP 44). Ruben Bemelmans (ATP 121) deed het uitstekend in de kwalificaties van het ATP 500-toernooi, op zaterdag versloeg hij Denis Istomin (ATP 74) met 6-4, 6-4 en gisteren plaatste hij zich met 6-4, 6-3 ten koste van de Nederlandse wildcard Tim Van Rijthoven (ATP 1314). Als beloning mag Bemelmans het woensdagavond opnemen tegen eerste reekshoofd Roger Federer (ATP 2).

