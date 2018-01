Bemelmans naar 2de ronde kwalificaties Australian Open 00u00 0

Ruben Bemelmans (ATP 118) had het in zijn eerste plaatsingswedstrijd op de Australian Open niet onder de markt met de 21-jarige Pool Kamil Majchrzak (ATP 200). Het dertiende reekshoofd kon geen gebruikmaken van een matchpunt in de tweede set en moest in de derde set een break achterstand wegwerken alvorens hij met 7-5, 5-7, 7-5 naar een tweede ronde tegen de Kroaat Viktor Galovic (ATP 193) mocht. Voor Arthur De Greef (ATP 181) zit de trip naar Australië er al op, hij verloor met 6-3, 3-6, 4-6 van Mathias Bourgue (ATP 161). Afgelopen nacht begonnen ook de dames aan de kwalificaties. Yanina Wickmayer (WTA 115) was er vijfde reekshoofd en botste op de Zwitserse Jil Teichman (WTA 139). Ysaline Bonaventure (WTA 181) nam het op tegen de Australische wildcard Tammie Patterson (WTA 344) terwijl Maryna Zanevska (WTA 167) voorbij Viktoriya Tomova (WTA 145) moest geraken. (FDW)

