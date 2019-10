Exclusief voor abonnees Bemelmans meteen out 14 oktober 2019

De kwalificaties voor de European Open werden geen succes voor de Belgen. Wildcard Arnaud Bovy (ATP 735) weerde zich dapper tegen de ervaren Paolo Lorenzi (ATP 118), maar verloor met 7-6, 1-6, 4-6. Ruben Bemelmans (ATP 204) ging met 4-6, 4-6 ten onder tegen Marius Copil (ATP 90). In het dubbelspel heeft Bemelmans, samen met Kimmer Coppejans, wel nog een wildcard waarmee ze in de eerste ronde uitkomen tegen het eerste reekshoofd Mies-Krawietz. Steve Darcis en Arnaud Bovy kregen ook een vrijkaart en spelen tegen Cuevas-Gonzalez. Sander Gillé en Joran Vliegen zijn het vierde reekshoofd in Antwerpen en ontmoeten Nielsen-Puetz in de eerste ronde. (FDW)