Bemelmans met recordkwalificatie 29 juni 2018

Knappe kwalificatie van Ruben Bemelmans (ATP 104) voor het hoofdtoernooi van Wimbledon. In de laatste plaatsingsronde won de 30-jarige Limburger met 6-3, 6-1, 6-2 van voormalig top 20-speler Bernard Tomic (ATP 162). Het was de vijfde keer in zijn carrière dat Bemelmans zich kon kwalificeren voor de hoofdtabel van een grandslamtoernooi en dat is een record in het professionele tijdperk dat hij deelt met vier andere spelers. De Maaseikenaar zorgt er bovendien voor dat er zes Belgen maandag aan de start komen op Wimbledon. (FDW)