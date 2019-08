Exclusief voor abonnees Bemelmans en Wickmayer uitgeschakeld 23 augustus 2019

00u00 0

De kwalificaties voor de US Open leverden twee Belgische slachtoffers op. Bij de mannen moest Ruben Bemelmans (ATP 181) over twee sets zijn meerdere erkennen in de Wit-Rus Ilya Ivashka (ATP 143). Ook Yanina Wickmayer (WTA 162) schoot tekort. Ze verloor in twee sets van de Chinese Wang Xiyu (WTA 122). Tien jaar geleden speelde de nu 29-jarige Wickmayer nog de halve finale in Flushing Meadows. (NVK)