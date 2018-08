Bemelmans als lucky loser opgevist 28 augustus 2018

Geluk voor Ruben Bemelmans (ATP 128). De Limburger die vorige week in de laatste ronde van de kwalificaties uitgeschakeld werd, krijgt vandaag een tweede kans omdat hij gisteren toch opgevist werd als derde lucky loser. Bemelmans mocht de plaats innemen van de geblesseerde Guillermo Garcia-Lopez en neemt het op tegen diens landgenoot Jaume Munar (ATP 85). De 21-jarige Spanjaard is een opkomend talent dat tot nu toe vooral op gravelbanen resultaten neerzette. Een kans voor Bemelmans dus om eindelijk die eerste zege op de hoofdtabel van de US Open te boeken. Sowieso weet hij zich nu al verzekerd van 46.235 euro. Mooi meegenomen. (FDW)