Bemanningslid cruiseschip aangevallen door ijsbeer 30 juli 2018

Op Spitsbergen is een man aangevallen door een ijsbeer. De Duitser, een bemanningslid van het cruiseschip MS Bremen, ging met anderen aan land op één van de eilanden toen het dier opdook en hem te lijf ging. Hij raakte gewond aan zijn hoofd en is met een helikopter naar Longyearbyen gebracht, de belangrijkste stad van de Noorse eilandengroep. Zijn collega's schoten het dier "uit zelfverdediging" dood, zegt een woordvoerder van de Duitse rederij Hapag-Lloyd Cruises. Volgens hem zijn geen toeristen in gevaar gekomen. Hapag-Lloyd Cruises organiseert verschillende bootreizen naar het Noordpoolgebied.