Beluister de nieuwste plaat van ED SHEERAN in avant-première WIN 09 juli 2019

Ben je ook zo'n fan van 'I Don't Care', Ed Sheerans samenwerking met Justin Bieber? En kan je niet wachten op de andere collabs uit zijn nieuwste album 'No.6 Collaborations Project'? Dan hebben we goed nieuws, want 'Het Laatste Nieuws' geeft je de kans om zijn nieuwste tracks in première te beluisteren, vóór de officiële release nu vrijdag.

