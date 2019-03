Beloftevolle Franse scheidsrechter aangeduid 23 maart 2019

Wat geldt voor het Duivels-middenveld is ook van toepassing op de ref: jong maar beloftevol. De UEFA heeft François Letexier (29) aangeduid voor de interland in Cyprus. Letexier debuteerde in 2016 in de Ligue 1 en heeft nauwelijks internationale ervaring. Hij floot bijvoorbeeld nog geen matchen op het eindtoernooi van de Champions League, dit seizoen was hij wel aan de slag in de Europa League. De Fransman staat bekend als een talentvolle arbiter die laat spelen en die veel communiceert met de spelers. (PJC)