Beloften vanaf 2019 in amateurreeksen

De Algemene Vergadering van de Pro League keurde de introductie van de beloften van de profclubs in de amateurreeksen goed. Binnen de Vlaamse vleugel is er tegenstand. "Maar we baseren ons op een akkoord dat de twee amateurvleugels samen met de Pro League hebben uitgewerkt in een werkgroep", zegt CEO Pierre François namens de Pro League. "Er is nog een vergadering op 7 juni, maar er is een akkoord over een Nederlandstalige en een Franstalige hoogste amateurreeks." De Nederlandstalige zal bestaan uit 16 ploegen, met 4 beloftenteams. De Franstalige uit 12 ploegen, met 3 beloftenteams. Anderlecht zal één van die beloftenteams aan Franstalige kant leveren, zonder dat het zich moet aansluiten bij de Franstalige vleugel. De kleinste profclubs zullen met hun beloften in de derde amateurreeks terechtkomen. De reglementscommissie van de voetbalbond moet dit alles nog bekrachtigen op 11 juni. (RN)

