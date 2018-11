Beloften uitgeschakeld in Youth League 29 november 2018

In tegenstelling tot de hoofdmacht overwinteren de beloften van Club niet. In de Youth League gingen de -19-jarigen met 2-1 onderuit in Dortmund. De 18-jarige Fadiga had een voet in de gelijkmaker, maar kon niet verhinderen dat Dortmund alsnog won. De Bruggelingen delen de laatste plaats met Dortmund (4 punten), terwijl Atlético en Monaco beiden geplaatst zijn met 9 punten. (TTV)