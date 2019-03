Beloften onderuit in blessuretijd 21 maart 2019

00u00 0

Beter nu dan op het EK, zeker? De Belgische beloften houden een kater over aan hun oefenduel tegen Denemarken. In minuut 91 stond de ploeg van Johan Walem nog 1-2 voor, maar uiteindelijk gingen de jonge Duivels met 3-2 onderuit - de eerste nederlaag in dertien matchen. Voor rust hadden een owngoal en doelpunt van Amuzu nochtans voor een comfortabele voorsprong gezorgd. In de tweede helft - met acht nieuwe namen bij België - knokten de Denen terug. Eerst schoot Olsen raak, in blessuretijd Wind en Stage. Ook in hun vorige match tegen Roemenië incasseerden de beloften al eens twee tegentreffers na minuut 90, waardoor het toen 3-3 werd. Walem heeft nog drie maanden om het probleem te verhelpen. (VDVJ)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over Amuzu

België

sport

sportdiscipline

voetbal

EK

Olsen

Omeanga