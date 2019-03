Beloften oefenen tegen Maehle en Ingvartsen 20 maart 2019

00u00 0

Benieuwd of de automatismen er nog zijn. De Belgische beloften werken vandaag tijdens de mini-stage in Denemarken hun eerste wedstrijd in vier maanden af. Voor bondscoach Johan Walem een leerrijk moment om te zien hoe het staat met de spelers die weinig in actie kwamen bij hun club. "Sommige jongens hebben speeltijd nodig", beseft hij. "Ze kunnen nu toch tonen dat ze klaar zijn. Met een goede fysieke voorbereiding kunnen die spelers in Italië op hetzelfde niveau staan als de rest. Al ga ik natuurlijk niet met acht spelers zonder speelminuten naar het EK."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen