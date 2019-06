Exclusief voor abonnees Beloften laten kapper overvliegen 12 juni 2019

Schrik niet als Wout Faes zijn kenmerkende krullen straks kwijt is. Of als Aaron Leya Iseka de blonde haren inruilt voor rode. De beloften zijn namelijk van plan om voor de start van het EK nog een kapper te laten overvliegen naar Italië, normaal gezien betaald door de groepspot. "We moeten nog zien hoe we dat gaan regelen", verklapte Dodi Lukebakio gisteren. "Maar we vinden wel een schikking." Ook de Rode Duivels hadden op het WK in Rusland hun eigen barbier ter plekke. (PJC)