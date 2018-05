Beloften in 1B? Weinig draagvlak 05 mei 2018

Enkele topclubs zijn vragende partij om hun beloftenploegen in 1B te laten voetballen. Dat onderwerp komt maandag op de Raad van Bestuur van de Pro League aan bod. De kans dat de U21 op korte termijn geïntegreerd worden in 1B, is klein. In de tweede afdeling is er amper draagvlak. En ook bij veel clubs van 1A heerst de mening dat het Belgische profvoetbal naar minder ploegen moet. Dat valt moeilijk te rijmen met de inbreng van extra ploegen. (NVK/DPB)