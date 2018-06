Beloften bij de amateurs vanaf 2019 12 juni 2018

De reglementscommissie van de Belgische voetbalbond - eerder bekend als de nationale studiecommissie - keurde gisteren de toetreding van de beloftenteams in de amateurcompetities goed vanaf het seizoen 2019-2020. De hoogste amateurafdeling wordt dan opgesplitst in een Franstalige en een Nederlandstalige reeks. In de Franstalige reeks kunnen drie beloftenteams aan de slag, in de Nederlandstalige reeks vier. Er moet nog een officiële bekrachtiging komen in september, maar volgens ingewijden is dat slechts een formaliteit. (RN)