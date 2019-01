Belofte van het Jaar Henry Onyekuru | Vaste waarde bij Galatasaray Hoe is het met de anderelaureaten van vorig jaar? 15 januari 2019

De grote afwezige. Niet alleen op het Gala vorig jaar - toenmalig ploegmaat Dendoncker moest zijn trofee ophalen op het podium -, ook in de play-offs en op het WK. Door een zware knieblessure zag Henry Onyekuru (21) zijn laatste maanden bij Anderlecht uitdraaien op een sisser. En zeggen dat de start zo goed was: gecharmeerd bij Eupen, vervolgens een toptransfer naar Everton en de perfecte tussenstap naar Anderlecht versierd, maar afgelopen zomer was Onyekuru blij dat hij België achter zich kon laten. Liever herlanceerde hij zich bij Galatasaray. Een goeie keuze, lijkt het. Zelfs in de Champions League was hij een basisspeler, in de competitie scoorde hij zes keer. Ook bij de nationale ploeg is de Nigeriaan er meestal bij. Maar om over al dat goeds even te babbelen? Dat wilde Onyekuru, bij wie we in 2018 op bezoek gingen in Liverpool en zijn studio in Brussel, liever niet. En zo zijn we weer beland bij het begin van dit stukje... (PJC)

