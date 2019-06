Exclusief voor abonnees Bellewaerde opent waterpark van 17 miljoen euro 25 juni 2019

Maandag gaat in het West-Vlaamse Ieper het Bellewaerde Aquapark open voor het publiek. In tegenstelling tot het 'gewone' pretpark, zal het zwemparadijs het hele jaar door open zijn. Voor Bellewaerde gaat het om de grootste investering ooit: 17 miljoen euro. Het Aquapark is voor alle leeftijden, klinkt het. Er is een interactieve expeditieboot, een speelzone voor de allerkleinsten en twee glijbanen, van 105 en 117 meter lang. Er komt ook een aquarium met tropische vissen, een klimmuur en een wellnesszone met jacuzzi's en een sauna. Tickets kosten 21 euro voor volwassenen en 19 euro voor kinderen kleiner dan 1,40 meter. Voor de kleinsten is de toegangsprijs 8 euro. (EDBW)

