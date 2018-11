Bellen naar buitenland drie keer goedkoper 15 november 2018

00u00 0

Na het wegvallen van de roamingtarieven voor bellen, sms'en en internetten in het buitenland, wordt straks ook telefoneren náár het buitenland fors goedkoper. Vanaf 15 mei 2019 kost een gesprek naar een andere EU-lidstaat nog maximaal 19 cent per minuut. Vandaag is dat gemiddeld 67 cent. Voor sms'jes komt er een limiet van 6 cent. Het Europees Parlement heeft dat goedgekeurd. "Europeanen op vakantie in de EU konden zonder extra kosten bellen en gebeld worden, terwijl de rekening wél oploopt voor wie van thuis naar het buitenland belt", zegt Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA). "Nu wordt dat rechtgezet." (SPK)