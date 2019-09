Exclusief voor abonnees Belle Perez, Tinne Oltmans en André Hazes brengen kerstklassiekers 24 september 2019

Op zondag 22 december kan je in de Antwerpse Lotto Arena terecht voor de tweede editie van 'The Christmas Show'. Eerder werd al aangekondigd dat schlagerkoning Christoff, 'The Voice'-finalist Wannes Lacroix en musicalzanger Hans Peter Janssens te zien zullen zijn in de voorstelling. Nu vervoegen ook André Hazes, Belle Perez, Tinne Oltmans en musicalartiesten Daisy Thys, Nordin De Moor en Goele De Raedt de affiche.

Belle ruilt haar Spaanse hits dus even voor kerstklassiekers. "Ons zoontje Ellía was drie jaar geleden uitgerekend voor kerstavond, maar hij kwam een weekje vroeger. De kans is groot dat hij straks meekomt met z'n papa, want het gebeurt niet vaak dat mama ook kerstliedjes zingt." (KDL)