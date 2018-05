Belle Perez laat zich 12 uur opsluiten voor goed doel 17 mei 2018

Twaalf uur lang zat Belle Perez (42) gisteren in een kleine kooi van twee vierkante meter. Dat deed ze om aandacht te vragen voor de twee miljoen kinderen die wereldwijd in de prostitutie zitten. De zangeres zamelde geld in voor de 'Lock me up'-campagne van de Nederlandse stichting Free A Girl, waarvan ze ambassadrice is. Meisjes die gevangen zitten in Indiase bordelen wonen vaak echt in zulke kleine hokjes en mogen er enkel uit om klanten af te werken. "Als mama raakt die ellende mij nog meer", aldus Belle. 'Haar' kooi stond in restaurant De Rooden Hoed in Antwerpen, en ze mocht er maar één keer om de twee uur uit. "Vijf minuutjes, om naar het toilet te gaan." (SD)

