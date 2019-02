Belle Perez in topvorm op zwoele foto 25 februari 2019

"Lichaam na een zwangerschap", schreef Belle Perez bij deze foto die ze het voorbije weekend op Instagram plaatste. Voor zo'n lichaam zouden veel vrouwen alvast tekenen. De zangeres was 40 toen ze een goeie twee jaar geleden haar zoontje Ellía kreeg. "Niet erg", zei ze daar toen over. "Zo kan ik hem nog meer wijsheid meegeven." In datzelfde interview gaf de Belgisch-Spaanse zangeres ook aan dat ze het bij één kind zou houden.

