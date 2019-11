Exclusief voor abonnees Bellamy: "Er is maar één baas... Kompany" 04 november 2019

00u00 0

Craig Bellamy, bij Anderlecht de dag van vandaag coach van de U21, ging in een gesprek met The Times dieper in op de verschuivingen in de hiërarchie die zich de voorbije weken voordeden bij paars-wit. "Vincent is zeer stoutmoedig geweest in wat hij voor de club heeft gedaan", zei Bellamy. "Wellicht was hij de enige die daartoe in staat was. Er is slechts één baas: Vincent Kompany. Anderlecht heeft onder hem een compleet nieuwe start genomen. Kan je er dan van uitgaan dat de resultaten onmiddellijk zullen volgen? Je kan niet verwachten dat je met dit aantal jonge spelers meteen met iedereen kan wedijveren. Maar binnen één à twee jaar is dit een topclub, daar ben ik van overtuigd. We beschikken over zoveel jonge talenten, er loopt hier veel kwaliteit rond."

