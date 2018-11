Belkacem naar cassatie om Belg te blijven 07 november 2018

Fouad Belkacem tekent cassatieberoep aan tegen de intrekking van zijn Belgische nationaliteit. De advocate van de vroegere leider van terreurgroep Shariah4Belgium zegt alle rechtsmiddelen te willen uitputten, zodat zij en haar cliënt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg kunnen trekken. Belkacem zit al vijf jaar in de gevangenis. Hij verzamelde 36 veroordelingen voor onder meer diefstal, bedreigingen, vernieling, opzettelijke slagen en verwondingen, weerspannigheid, smaad, racisme en belaging. Zijn zwaarste straf kreeg hij in januari 2016, toen hij tot twaalf jaar cel werd veroordeeld als leider van een terreurgroep. (IBO)