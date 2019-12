Exclusief voor abonnees Belhocine: "Zondag is er geen favoriet" 07 december 2019

Respect is het ordewoord als Karim Belhocine over Anderlecht praat. "Ze zijn een rechtstreekse concurrent voor PO 1." Van 4 oktober is het geleden dat Charleroi voor het laatst verloor. 1-2 thuis tegen... Anderlecht. "We verdienden die avond zeker een punt. Die waardemeter geldt nog altijd. Er is zondag geen favoriet. Ondanks de winningmood waarin we ons bevinden en onze voorsprong van tien punten. Mijn trein rolt omdat van bij de start alle wagons - behalve die van Rezaei - gekoppeld waren, die van Anderlecht bevindt zich nog in het vormingsstation." (AR)

