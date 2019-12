Exclusief voor abonnees Belhocine: "Zij waren efficiënt, wij niet" 18 december 2019

Voor Belhocine betekende het uitvallen van Fall een keerpunt in de match. "We waren zeer goed aan de wedstrijd begonnen en Mamadou was al een paar keer gevaarlijk uitgebroken. Zonder hem hebben we onze plannen moet herzien. Maar natuurlijk is dat niet de enige reden waarom we uitgeschakeld werden. Ik denk niet dat we minder doelkansen afdwongen dan Zulte Waregem. Zij sprongen er efficiënt mee om, wij niet. Natuurlijk was de beker een streefdoel, maar meer dan één avond mogen we niet treuren. Morgen is een andere dag en het verdedigen van onze plaats bij de eerste zes is ook een zeer mooie uitdaging." (AR)