Belhocine: "Hopelijk zijn we vertrokken" 28 december 2018

"Deze zege was verdiend", lachte Karim Belhocine. De interimcoach was opgelucht. "Ik ben echt gelukkig voor de ploeg. Ze hadden dit nodig." Belhocine greep terug naar de pure basis. Elke speler stond op zijn beste plaats, het tactisch systeem was niet ingewikkeld. "Als het slecht gaat, moet je teruggrijpen naar de basis. Daar reken ik ook de mentaliteit bij. Willen werken. Dat hebben de jongens gedaan. Maar ik wil daarmee niet zeggen dat we alles simplistisch hebben aangepakt. Ach, ik hoop vooral dat we nu vertrokken zijn." Blijft de vraag: zal de nieuwe trainer al aanwezig zijn op de stage? "Ik heb nog niets gehoord van het bestuur. Dus ik bereid de stage al zo goed als ik kan voor. En als het bestuur vragen heeft over mogelijke versterkingen, zal ik ze ook zo efficiënt mogelijk bijstaan." (NVK)

