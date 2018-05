Belgocontrol werkt verliezen weg 19 mei 2018

00u00 0

Voor het vierde jaar op rij kan Belgocontrol, dat de vluchten boven ons land in goede banen leidt, een nettowinst (22,5 miljoen euro) voorleggen. Daardoor zijn de historische verliezen weggewerkt. Want tussen 2009 en 2013 had het bedrijf zowat 60 miljoen euro aan verliezen opgestapeld. Die waren te wijten aan het feit dat Belgocontrol niet volledig vergoed werd voor zijn diensten aan de regionale luchthavens. De betere gang van zaken straalt ook af op het personeelsbestand. Topman Johan Decuyper verwacht dat het aantal werknemers dit jaar naar 900 zal gaan. Eind vorig jaar werd afgeklokt op 845 werknemers, nadat er 82 nieuwe bijkwamen. Belgocontrol zoekt overigens niet alleen luchtverkeersleiders, maar ook technische profielen. Maar die raken, net als in vele andere ondernemingen, moeilijk ingevuld.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN