Belgische zege tegen Brazilië bestbekeken match van dit WK

De Duivelse overwinning tegen Brazilië van vrijdag is de bestbekeken match van dit WK - in ons land dan toch. Liefst 2,2 miljoen mensen keken naar de meesterlijke goal van Kevin De Bruyne op Eén. Daarmee deed de wedstrijd het beter dan die tegen Japan, toen 1,94 miljoen mensen op het voetbalfeest in Rusland afstemden. En toch komt geen enkele match dit jaar in de top-5 aller tijden terecht. Het absolute record staat nog steeds op naam van de EK-match tegen Hongarije van juni 2016, toen 2,4 miljoen mensen hun tv aanzetten. Bij deze kijkcijfers moet wel een kanttekening gemaakt worden: de grote schermen worden niet meegeteld. Ook de 10.000 Werchtergangers niet die vrijdag samen aan het feesten sloegen toen het uiteindelijk 1-2 werd. Overigens keek niet iedereen naar het WK. De film 'Hitch' op VTM lokte 43.000 kijkers, 'King Arthur' op Q2 53.000.

