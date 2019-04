Exclusief voor abonnees Belgische zege in Coppi e Bartali 01 april 2019

Belgisch succes in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali: Ludovic Robeet (24) van Wallonie-Bruxelles won zaterdag de vierde rit. Hij klopte Mikkel Bjerg en Jacopo Mosca, ook twee overblijvers uit de vroege vlucht, in een spurt met drie. Robeet is de zoon van ex-prof Patrick, dit was zijn allereerste zege bij de elite. De Coppi e Bartali is een succes voor Wallonie-Bruxelles: vorige woensdag won de Let Emils Liepins (26) de openingsetappe, de eerste zege van het seizoen voor het team van manager Christophe Brandt. Mauro Finetto (33) won de slotrit in Sassuolo. Lucas Hamilton haalde de eindzege binnen voor Mitchelton-SCOTT. (BA)