Exclusief voor abonnees Belgische WO II-veteraan krijgt staande ovatie van Trump en Queen 06 juni 2019

00u00 0

Vandaag is het precies 75 jaar geleden dat de geallieerden de kust van Normandië bestormden. In het Engelse Portsmouth werd D-day gisteren al herdacht. In het kransje veteranen die het podium bestegen ook één Belg: baron Ludo de Vleeschauwer (93) uit Sint-Genesius-Rode. Hij diende destijds bij de Section Belge van de Britse marine, want ons land had geen eigen zeemacht meer. Het publiek - met onder anderen Amerikaans president Donald Trump, Queen Elizabeth, prins Charles, Duits bondskanselier Angela Merkel en onze premier Charles Michel - eerde de helden met een staande ovatie. (VDS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis